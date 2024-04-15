Киев, 15 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину на блокпосту в Закарпатской области и бросили его в лесу у границы со Словакией. Об этом сообщило 15 апреля украинское издание «Страна. UA».

«Жительница Львова рассказала, что её парня задержали сотрудники территориального центра комплектования на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники», — говорится в сообщении.

По её словам, компания ехала на автомобиле, когда его остановили сотрудники военкомата и попросили мужчину сесть к ним в автобус для уточнения данных, после чего увезли его в Мукачевский военкомат, где держали несколько часов. После того, как, по официальной версии, его повезли на врачебную комиссию, мужчину вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от неё в лесу, где его вскоре задержали пограничники. Теперь ему грозит штраф за попытку незаконно пересечь границу, а военкомы отрицают факт его задержания.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек, соответствующий законопроект внесли в Верховную раду 25 декабря. Документ предусматривал снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет и отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных на Украине. На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом позднее Зеленский отказался назвать число украинцев, которых планируют мобилизовать в ВСУ в ближайшее время, но отметил, что «полмиллиона не требуется».

В то же время Минобороны России обнародовало рассказ украинского военного Бориса Мервы, которого взяли в российский плен. Мужчина заявил, что его мобилизовали в ряды ВСУ насильно. Мерва объявил, что до службы у него диагностировали два микроинсульта, травму головы и варикозное расширение вен на ногах. Другой пленный, боец ВСУ Николай Мозиль, сообщил, что в армию мобилизуют инвалидов без рук и ног. По его словам, он сам не прошёл медкомиссию до конца, поскольку на осмотре не было многих врачей.