Москва, 15 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Суд в Москве в ходе заседания 15 апреля в качестве меры пресечения для блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, проходящего по делу о неуплате налогов, избрал домашний арест до 10 июня.

Судья Александра Лашина удовлетворила ходатайство стороны обвинения, настаивавшего на домашнем аресте.

Как сообщало ИА Регнум, адвокаты Портнягина на судебном заседании просили, чтобы подзащитного отпустили под залог 10 млн рублей. Они заявили, что деньги есть у жены обвиняемого и предоставили подтверждающий документ.

Портнягин основал международный закрытый «Клуба 500» для состоятельных бизнесменов. Он также ведёт канал на YouTube, а в марте 2024 года создал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военнослужащим и семьям участников СВО. 11 апреля стало известно, что у блогера выявили долги по налогам на 108 млн рублей.

В тот же день Портнягин заявил, что находится в зоне СВО и готов немедленно выплатить штраф и пени. Подмосковный главк СК вечером сообщил, что бизнес-коуч возместил выявленный ущерб. Задержали Портнягина в Ростове-на-Дону и доставили в Москву.