Москва, 15 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Адвокаты блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина попросили суд отпустить подзащитного под залог в размере 10 млн рублей. Об этом стало известно в ходе судебного слушания об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Тверском суде Москвы 15 апреля.

«Просим суд избрать более мягкую меру пресечения: подписку о невыезде, запрет действий или залог. Мы готовы внести любую сумму, в том числе 10 млн рублей. Они есть на счету его жены», — заявил один из представителей защиты блогера, представив подтверждающую выписку.

Как сообщало ИА Регнум, Портнягин основал международный закрытый бизнес-клуб с участниками, имеющими оборот бизнеса в среднем 2,6 млрд рублей в год, ведёт блог на YouTube, в марте 2024 года зарегистрировал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военнослужащим и семьям участников специальной военной операции. 11 апреля в доме и помещениях, принадлежавших блогеру, прошли обыски, сам он заявил, что находится в зоне СВО и пообещал немедленно погасить все долги, что и сделал тем же вечером. Но 12 апреля блогера задержали в Ростове-на-Дону и доставили в Москву для дачи показаний, фигурантом уголовных дел является и его супруга, её допросили несколькими днями ранее.

По материалам следствия, с 2018 по 2020 год они не выплатили налоги на 124 млн рублей и в дальнейшем перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц, а также задолжали по пеням и штрафам ещё 64 млн рублей. Адвокат блогера Михаил Мушаилов уточнял, что подзащитному инкриминировали уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере. 14 апреля Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 млн рублей, вину он признал. Следствие запросило избрать блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста, спустя день его доставили в Тверской суд на рассмотрение.