Москва, 15 апреля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Российско-белорусский лёгкий многоцелевой самолёт «Освей» сможет перевозить до 19 пассажиров, сообщили 15 апреля в Минпромторге.

Министерство промышленности и торговли РФ

«Стороны разработают и запустят в серийное производство многоцелевой двухдвигательный турбовинтовой самолёт, способный перевозить до 19 пассажиров», — пояснили ТАСС в министерстве.

Самолёт «Освей» сможет выполнять широкий спектр авиационных работ, в том числе, в труднодоступны районах.

Лётно-технические характеристики воздушного судна уточнят по мере выполнения опытно-конструкторских работ. По данным Минпромторга, перед российскими и белорусскими разработчиками стоит задача создать конкурента Cessna 408 SkyCourier, L 410NG, Indonesian Aerospace N-219 и DHC-6 300 Twin Otter.

Проект будут финансировать на паритетных началах, но новые производства каждая страна создаст самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, Москва и Минск подпишут 15 апреля межправительственное соглашение о совместном производстве лёгкого самолёта. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко обратил внимание на то, что Союзному государству России и Белоруссии нужны самые современные самолёты разных классов и типов.

В сентябре 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о совместном с Россией проекте строительства самолётов. Речь шла о производстве самолётов небольшой вместимости.