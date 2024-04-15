Донецк, 15 апреля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Российские военные четырьмя ударами сорвали ротацию украинской армии в Чугуеве под Харьковом, сообщил 15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Четыре прилёта за последний час <…> Однозначно можно сказать, что в ближайшие пару дней ротации на харьковском направлении не будет», — заявил Лебедев «РИА Новости».

По данным подполья, город используют как перевалочную базу перед ротацией ВСУ и для комплектации украинской техники в подразделения.

В Министерстве обороны России не подтверждали удары по военным объектам ВСУ в Чугуеве.

Ранее 15 апреля координатор николаевского подполья сообщил, что российские военные уничтожили скопления живой силы и техники ВСУ в запорожском городе Гуляйполе.

Помимо этого, по данным подполья, российские военные нанесли удар по французским наёмникам в Славянске. Лебедев заявил, что в городе прогремел взрыв. Он добавил, что украинские военные останавливают людей для проверки документов. При ударе российских войск по расположению ВСУ в Славянске получили ранения наёмники.

Лебедев также сообщил о прилёте по городу Полтаве на Украине, в результате которого, судя по цвету дыма, загорелись горюче-смазочные материалы.