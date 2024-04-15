Москва, 15 апреля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. В Москве на 4-м Стрелецком проезде взорвалась бутылка с химикатами. Инцидент произошёл вечером 15 апреля в квартире одного из домов.

Unsplash/Kaffeebart

«Дети взорвали неизвестную бутылку, возможно, с химическими элементами. Пострадал ребёнок шести лет», — сообщили ИА Регнум очевидцы.

На место прибыли полицейские, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря на востоке Москвы произошёл пожар в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечной, в нём погибли двое детей и пострадал их отец. Погибли девочка 2014 года рождения и мальчик 2019 года рождения, прибывшие на место врачи не смогли их спасти. Отца детей госпитализировали, мать в момент трагедии была на работе и прибыла на место после пожара.