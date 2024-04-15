Вашингтон, 15 апреля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Американский актёр и режиссёр Шон Пенн презентовал на немецком телевидении свой документальный фильм о боевых действиях на Украине, в рамках рекламы которого дал интервью изданию Bild, в котором ответил на вопрос, что бы он сделал, повстречавшись сейчас с президентом России Владимиром Путиным, с которым он уже виделся в 2001 году в компании с ещё одним американским актёром Джеком Николсоном.

Sony Pictures /Keystone Press Agency / Global Look Press Американский актёр и режиссёр Шон Пенн

«Bang!» — ответил Пенн.

В зависимости от смысла, который вложил актёр, интерпретировать ответ можно совершенно по-разному, слово имеет различные значения — от «ударил» до «взорвал» или «выстрелил».

«Моему правительству не хватает воли, лидерства и жертвенности, я верю в стойкость украинцев, вот почему мы не должны допустить поражения, этого не должно случиться», — посетовал актёр.

СМИ по-разному принялись трактовать цитату голливудского деятеля. В большинстве украинские, издания опубликовали новости с заголовками в духе «Бах!». Шон Пенн ответил, что бы сделал при встрече с Путиным», «Звезда Голливуда заявил, что ударил бы Путина при встрече» или «От фильма о комике Зеленском до драки с Путиным: Шон Пенн рассказал, как его переколбасило».

Пенн известен активной поддержкой Украины и террористического киевского режима. В конце 2022 года он лично встречался с его главой Владимиром Зеленским в Киеве и привёз ему один из своих «Оскаров». Зеленский, в свою очередь, наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени и поблагодарил за поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года актёр назвал бессмысленными попытки удерживать американские войска подальше от Украины. По его мнению, необходимо ввести войска на территорию страны, так как, по его мнению, если этого не произойдёт, Россия победит в конфликте и тогда Западу будет «крышка». Позднее, в сентябре, он заявил о желании передать Украине статуэтки «Оскар», чтобы ВСУ переплавили их в пули. Также Пенн назвал Зеленского своим другом и заявил, что хотел взять в руки винтовку и пойти в бой, вероятно, без бронежилета.