Москва, 15 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект о введении наказания до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное на почве расовой ненависти или вражды к каким-либо группам, сообщил 15 апреля ТАСС.

РИА Новости/Мария Девахина

По информации журналистов, власти предложили внести поправки в ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Она пока предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, если преступление совершили без отягчающих обстоятельств, а также до пяти лет заключения, если имущество повредили из хулиганских побуждений.

«Совершение указанного преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении каких-либо социальных групп является не менее опасным преступлением», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта выступили за то, чтобы наказывать за повреждение имущества по мотивам ненависти к какой-либо группе так же, как и за его совершение из хулиганских побуждений. Они заявили, что в частности, в регионах распространены случаи нападок на имущество граждан, поддерживающих проведение спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине. Максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы. Если преступление привело к массовым беспорядкам или смерти, то виновному будет грозить до семи лет лишения свободы.

В декабре 2023 года правительство поддержало законопроект о введении в УК статьи «Русофобия». При этом Кабмин отметил, что проект нужно доработать.