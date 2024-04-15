Таллин, 15 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Дочь советской певицы, заслуженной артистки Эстонской ССР Анне Вески —директор юридического отдела министерства иностранных дел Эстонии Керли Вески участвовала в подготовке национального закона по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

s. err. ee Руководитель юротдела МИД Эстонии Керли Вески со своей матерью Анне Вески

В марте прошлого года дочь заслуженной артистки отчиталась о завершении работы над законом об экспроприации российских активов в интересах Украины. Чиновники министерства юстиции Эстонии подготовили национальный закон по использованию замороженных российских средств. Эстония, как полагала Вески, могла бы послужить примером для других стран.

Керли Вески в социальной сети Х (бывшая Twitter) делится постами, направленными на поддержку Украины. Так, 18 марта этого года она поделилась статьёй The Financial Times, в которой говорилось о восьми шагах, которые должны предпринять сторонники Украины, для «победы» ВСУ.

Заслуженная артистка Эстонской ССР и мать главы юридического департамента МИД Эстонии Анне Вески год назад сообщала, что в Москве у неё «очень много друзей». Она активно выступала на многочисленных российских сценах — как в сборных концертах, так и на корпоративах.

Артистка признавалась, что любит петь для россиян, а также на русском языке, называя его самым богатым на свете. При этом, по её словам, любили её в России потому, что она была своя, родная, но немножечко другая.

Согласно данным из открытых источников, Анне Вески живёт в загородном доме неподалёку от Таллина. В этом году артистка отметила 68-й день рождения. О дочери певицы Керли Вески известно немного. По образованию она юрист, дипломат. В своё время работала в эстонском посольстве в России.

После начала специальной военной операции на Украине ЕС и государства «Группы семи» заморозили около 50% российских валютных резервов, примерно €300 млрд.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом отреагирует на конфискацию замороженных активов Западом. Москва, как добавил представитель Кремля, использует судебные механизмы, доступные на сегодняшний день.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова 20 марта заявила, что передача ЕС на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в феврале признала, что у России есть законные требования по замороженным активам к странам Запада. Она подчеркнула, что необходимо найти вариант выхода из ситуации, который не ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.