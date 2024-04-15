Вашингтон, 15 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы США не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 15 апреля сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Алексей Майшев / РИА Новости

По информации издания, в ходе встречи с Зеленским в феврале вице-президент США Камала Харрис попросила киевские власти не атаковать российские НПЗ.

«Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников», — заявила газета.

Уточняется, что глава киевского режима не принял к сведению рекомендации Харрис, так как посчитал, что они могут не быть единодушной позицией администрации президента США Джо Байдена, однако затем американские власти неоднократно повторяли Киеву это предостережение.

По мнению чиновников США, удары по российским НПЗ могут спровоцировать рост мировых цен на энергоносители, что приведёт к ослаблению помощи Киеву от стран Европы, а военная польза от таких атак имеет сомнительный характер.

Игнорирование просьбы американских властей обернулось усилением напряжённости уже натянутых отношений Вашингтона и Киева из-за задержки одобрения Конгрессом пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов, добавила WP.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары Киева по российским НПЗ могут негативно отразиться на мировом топливно-энергетическом комплексе. Он подчеркнул, что считает, что украинским военным лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, что может прямым образом повлиять на ход боевых действий.

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер 10 апреля заявила об обеспокоенности Вашингтона атаками ВСУ на гражданские объекты в России, включая НПЗ. При этом она назвала их «суверенным решением» киевских властей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что киевский режим систематически ведёт террористическую деятельность против российской стороны. Дипломат напомнила, что ВСУ планомерно обстреливают жилые кварталы, включая заведения для детей и больницы, гражданскую инфраструктуру и организуют покушения на российских общественных деятелей и журналистов.