Москва, 15 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В ходе реализации программы социальной газификации в России не возникает системных проблем. Но дополнительная поддержка гражданам, подключающимся к газовым сетям, будет совсем не лишней. Так руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев прокомментировал корреспонденту ИА Регнум предложение депутатов Госдумы выдавать в России специальные сертификаты на газификацию домовладений, о котором сообщили «Известия».

РИА Новости/Павел Лисицын

Программу социальной газификации в России запустили в 2021 году, напомнил эксперт. При этом ход её реализации не выявил каких-либо системных проблем, заверил он. Газовщики исполняют свои обязательства, а сложности возникают в отдельных случаях, то есть носят частный характер.

Другое дело — вопрос финансовой нагрузки, которая ложится на плечи граждан России, пытающихся газифицировать свои хозяйства. По словам юриста, идея парламентариев облегчить бремя таких затрат, безусловно, актуальна. Просто чтобы точнее оценить благоприятный эффект от инициативы, необходимо понимать, какой вид приобретёт законопроект в конечном итоге, заметил Сергеев.

«Молодцы, пусть снижают нагрузку. Действительно, социальную газификацию сейчас доводят до домовладений, а дальше подключать сложнее. Да, это расходы. Соответственно, для каких-то определённых групп населения специализированные сертификаты будут очень даже кстати. Но опять же, кто сможет ими воспользоваться? Будут ли оценивать финансовое состояние граждан? Может оказаться, что одному соседу будет положен такой сертификат, а другому нет? Опять же, не везде есть распределительные газовые станции. Провести трубу от неё до участка зачастую не очень затратно. А если поблизости нет распределительной станции, тогда сложнее. И расходы пытаются повесить на граждан», — прокомментировал эксперт.

При этом если сертификаты, например, облегчат приобретение необходимого оборудования, то это уже неплохой вариант, уверен Сергеев. Такая мера означала бы возможность сократить существенные затраты, покрыть которые в полном объёме многим гражданам действительно тяжело.

Сертификаты на газификацию индивидуальных домовладений предлагается выдавать нуждающимся россиянам. Такой законопроект подготовили к внесению в Госдуму, узнали «Известия». Необходимость меры объясняется нехваткой у людей финансовых ресурсов на эти цели. Сегодня, согласно социальной программе, газ бесплатно проводится только до участка, далее граждане самостоятельно несут все издержки, связанные с получением этой услуги. При этом стоимость подключения газового оборудования в зависимости от региона и организации-подрядчика может достигать 400 тыс. рублей. А такая сумма существенна не только для малоимущих, подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство России намерено списать около 1 триллиона рублей задолженности по бюджетным кредитам, накопившейся у регионов страны. Об этом заявил 3 апреля в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин. Он уточнил, что этот шаг поможет регионам решить ряд инфраструктурных задач, в том числе касающихся газификации и прокладки транспортных магистралей.

Также ИА Регнум сообщало 21 марта со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром», что газопровод «Сила Сибири» начали соединять с трубопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Уточнялось, что это первоочередной этап реализации проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».

В конце февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации на территорию садоводческих товариществ.