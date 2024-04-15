Симферополь, 15 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В Крыму не будут предоставлять иностранцам работу на основе патентов по целому ряду видов экономической деятельности. Соответствующий запрет установили власти полуострова. Согласно подписанному главой Крыма Сергеем Аксёновым указу, ограничения на привлечение иностранцев будут действовать в 35 сферах.

Илья Наймушин / РИА Новости

«Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определённые сферы», ― написал Аксёнов в Telegram-канале.

В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод.

Кроме того, трудовым мигрантам в Крыму запретят работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов); на телевидении и радио; в операциях с недвижимостью; в образовании; в сфере спорта, отдыха и развлечений.

Запрет установили на 2024 год.

Аксёнов подчеркнул, что такие меры позволят сделать трудовую миграцию более контролируемой. Он напомнил, что на полуострове выявили свыше 500 человек, нарушивших миграционное законодательство. При этом около 100 из них работали незаконно.

Глава Крыма добавил, что до 1 мая планируют подготовить законодательные инициативы об ужесточении ответственности за нарушение порядка пребывания и выдворения мигрантов, нарушивших российские законы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент Росси Владимир Путин заявил, что права мигрантов в России нужно обеспечивать, но во главе угла должны стоять интересы россиян. Он отметил важность соблюдения этнокультурного баланса, что подразумевает знание мигрантами русского языка и уважение ими законов.

В январе российский лидер поручил правительству разработать предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в школах. Он ожидает исполнения задачи до 1 июля 2024 года.

На заседании форума «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля Путин указал на необходимость добиться того, чтобы приезжающие в страну мигранты изучали русский язык, а также соблюдали российские законы и традиции. Он подчеркнул, что в России ещё многое предстоит сделать в сфере трудовой миграции. Глава государства сообщил, что на рынке труда не хватает 2,5 млн человек. Президент призвал начинать работать с теми, кто хочет приехать в Россию, ещё в тех странах, где они проживают.

У России нет большого выбора: она либо будет повышать производительность труда, либо завозить рабочую силу из-за рубежа, заявил Путин 4 апреля на съезде Федерации независимых профсоюзов страны.