Москва, 15 апреля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили ударом в Славянске порядка 60 иностранных наёмников и кадровых офицеров украинской армии. Об этом 15 апреля рассказали в силовых структурах.

Андрей Станавов/РИА Новости

«Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наёмники», — заявил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Он уточнил, в число этих наёмников входили граждане Франции, США и Грузии, в результате удара удалось ликвидировать около 60 кадровых офицеров и наёмников, а всего в подвергшемся удару расположении могли находиться до 100 человек.

При этом Минобороны не сообщало об ударах по объектам ВСУ в Славянске.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российских военных по французским наёмникам в Славянске. По его мнению, удар могли нанести по военным, доставившим ВСУ самоходную артиллерийскую установку CAESAR.

Позднее в этот же день Лебедев заявил, что после удара ВС России по расположению украинской армии в Славянске, в котором также, по предварительным данным, находились французские наёмники, бойцы ВСУ перекрыли город. По словам координатора, таким образом украинские военные пытаются скрыть реальные последствия атаки.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал приезжающих воевать на стороне ВСУ французских наёмников законной и приоритетной целью для российских военных. Он также призвал французский народ дать оценку политике президента Франции Эммануэля Макрона.