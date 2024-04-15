Москва, 15 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Под Артёмовском ликвидировали воевавшего за украинскую армию администратора «Википедии» Юрия Лущая, сообщили на страницах самой онлайн-энциклопедии.

Джерело Юрий Лущай

«28 марта 2024 года погиб украинский историк и русскоязычный википедист Юрий Лущай», — сообщается на сайте.

Российские военные ликвидировали украинского бойца в районе села Ивановское под Артёмовском. Его похоронили 10 апреля в селе Великие Лучки.

В января 2023 года 42-летний уроженец Краматорска Юрий Лущай присоединился к ВСУ. 25 марта 2024 года он сделал последнюю правку в «Википедии». С 28 марта 2024 года считался пропавшим без вести. В «Википедии» с 2009 года он создал 179 статей.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года российские военные ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки минобороны Украины подполковника Ярослава Сокиринского.

В феврале этого года Вооружённые силы России ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб. 32-летний военный принимал активное участие в конфликте на Украине ещё с 2022 года.