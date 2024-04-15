Москва, 15 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина 15 апреля доставили в Тверской суд Москвы для решения вопроса о мере пресечения по делу о неуплате налогов.

Пресс-служба Дмитрия Портнягина Блогер Дмитрий Портнягин

«Портнягин доставлен в суд», — заявил его адвокат Евгений Грицков агентству ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля стало известно о налоговой задолженности в размере 108 млн рублей у Портнягина. Против него возбудили уголовное дело по статье о неуплате налогов (ст. 198 УК РФ).

Грицков сообщил, что Портнягин в курсе требований налоговой и в декабре 2023 года оспорил их в суде. Друг Портнягина Дмитрий Макаренко 12 апреля сообщил, что блогера задержали в Ростове-на-Дону и доставят в Москву.

Портнягину 14 апреля предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей и легализации доходов, блогер признал вину. Как сообщил адвокат Михаил Мушаилов, меру пресечения суд изберёт 15 апреля.