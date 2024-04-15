Симферополь, 15 апреля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Крымский мост вновь открыли для движения автотранспорта после второго за 15 апреля перекрытия. Движение приостанавливалось в период с 11:21 до 13:37 мск и в 15:25 мск, а также временно через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сообщили в Telegram-канале оперативной информации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. В это же время на Крымскому мосту временно перекрыли движение. Находящихся на переправе и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Через некоторое время движение возобновили, но вскоре перекрыли второй раз за день. На момент перекрытия проезда по мосту ожидали более 600 автомашин.