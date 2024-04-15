Кировск, Мурманская область, 15 апреля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. В Мурманской области состоялся XXIII Хибинский спортивный фестиваль. Соревнования прошли с 7 марта по 11 апреля в городах Кировск и Апатиты. Участие в масштабном спортивном празднике под эгидой ключевого социального проекта компании «ФосАгро» — программы «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) — приняли более девяти тысяч юных спортсменов.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

В течение пяти недель для участников фестиваля прошли более 200 спортивных, развлекательных и семейных мероприятий, а также соревнований по 28 видам спорта. Наиболее масштабными и зрелищными из них стали первенство Мурманской области по авиамодельному спорту в классе моделей S, первенство и чемпионат Кировска по синкёкусинкай карате в разделе кумитэ, а также первенства городов Апатиты и Кировск по горнолыжному спорту. Праздник спорта объединил более 9100 спортсменов, среди них было разыграно более 3000 медалей. Все ребята получили памятные сувениры и сладкие подарки.

«В этом году программа фестиваля настолько обширна, что нам пришлось продлить его проведение на неделю», — рассказала директор автономной некоммерческой организации «ДРОЗД — Хибины» — регионального оператора программы ДРОЗД в Мурманской области Наталья Миртова. «В наших мероприятиях традиционно принимают участие не только ребята их Кировска и Апатитов, но и их сверстники — юные спортсмены из других городов Мурманской области, а также Республики Карелия и Ленинградской области», — отметила она. Наталья Миртова поблагодарила компанию «ФосАгро», при поддержке которой проходит этот фестиваль, «за то, что ребята не просто могут заниматься любимыми видами спорта, но и развиваться в них, меряясь силами с соперниками из других городов и регионов».

Отличительной чертой программы XXIII Хибинского спортивного фестиваля стало большое число семейных мероприятий и соревнований. 2024 год в соответствии с решением президента России Владимира Путина был объявлен Годом семьи. Участие в состязаниях, играх, конкурсах и викторинах приняли не только семьи из Кировска и Апатитов, но и из других муниципалитетов региона.

«Детям России — образование, здоровье и духовность» — старейший и ключевой социальный проект агрохимической компании «ФосАгро». Он нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие детей. Во всех регионах присутствия «ФосАгро» в рамках ДРОЗДа действуют 78 секций по 30 видам спорта, открыты 11 творческих студий и классов дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются почти 7,8 тысячи детей. В прошлом году проект отметил свое 20-летие. За это время школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников.

Проект ДРОЗД стал лучшим в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Премия учреждена по инициативе президента России Владимира Путина. Участие в ней приняли 44 компании, и каждая могла представить на суд жюри не более трех своих социальных проектов. Максимального результата добилась компания «ФосАгро», победив в трех номинациях из пяти. Награждение победителей и лауреатов премии состоится в рамках съезда РСПП, который запланирован на 25 апреля.