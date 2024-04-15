Москва, 15 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Ховрине открылась новая школа №1474 более чем на 650 учеников 10–11-х классов. Здание построено по индивидуальному проекту и продумано функционально.

Кадр из видео

«В центральной зоне находится атриум — центр общественной жизни. Его можно превратить в лекторий, шоурум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, ИT-полигон, многофункциональный центр с медиатекой и центром детских инициатив», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля Собянин рассказал об уникальных кружках в московских библиотеках. Как отметил мэр, в городе работают около двух тыс. досуговых кружков, самыми популярными в которых стали направления изобразительного искусства и театра, танцев и декоративно-прикладного творчества. Помимо этого, в столице работают более 190 студий по ИЗО, 130 хореографических студий, 80 студий по театральному искусству, 70 студий декоративно-прикладного творчества, в библиотеках изучают фольклор, кино−, фото−, видео− и даже цирковое искусство.