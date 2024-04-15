Москва, 15 апреля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. С начала 2024 года к проекту «Сделано в Москве» присоединились больше 480 предпринимателей, сообщил 15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Щербак/ТАСС

«Проект предоставляет московским предпринимателям бесплатные инструменты продвижения. Благодаря этому за первый квартал 2024 года они смогли заработать дополнительно больше 78 млн рублей», — сообщил Собянин в Telegram-канале.

Количество участников проекта «Сделано в Москве» увеличилось до 5487 предпринимателей, в том числе это столичные бренды одежды, аксессуаров и косметики. Число товаров, размещённых на сайте проекта, составило 23 000. Помимо этого, сайт проекта привлёк свыше 630 тысяч уникальных посетителей.

По словам мэра, товары столичных брендов представили на маркете «Сделано в Москве» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Его посетили делегации из 80 стран мира. Бизнесмены принимали активное участие в различных мероприятиях, включая деловые сессии с китайскими предпринимателями и модный показ.

В начале февраля открыли флагманский магазин проекта на территории инновационного кластера «Ломоносов». До конца года в Москве планируют запустить ещё несколько фирменных торговых площадок, уточнил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Как пояснил мэр, для вступления в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний достаточно соответствовать одному из трёх критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, инвестиции в исследования, привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса. В реестре стартапов и высокотехнологичных компаний числятся 90 предприятий.