Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»
Москва, 15 апреля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. С начала 2024 года к проекту «Сделано в Москве» присоединились больше 480 предпринимателей, сообщил 15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.
«Проект предоставляет московским предпринимателям бесплатные инструменты продвижения. Благодаря этому за первый квартал 2024 года они смогли заработать дополнительно больше 78 млн рублей», — сообщил Собянин в Telegram-канале.
Количество участников проекта «Сделано в Москве» увеличилось до 5487 предпринимателей, в том числе это столичные бренды одежды, аксессуаров и косметики. Число товаров, размещённых на сайте проекта, составило 23 000. Помимо этого, сайт проекта привлёк свыше 630 тысяч уникальных посетителей.
По словам мэра, товары столичных брендов представили на маркете «Сделано в Москве» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Его посетили делегации из 80 стран мира. Бизнесмены принимали активное участие в различных мероприятиях, включая деловые сессии с китайскими предпринимателями и модный показ.
В начале февраля открыли флагманский магазин проекта на территории инновационного кластера «Ломоносов». До конца года в Москве планируют запустить ещё несколько фирменных торговых площадок, уточнил Собянин.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Как пояснил мэр, для вступления в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний достаточно соответствовать одному из трёх критериев: исключительные права (патенты) на изобретения, инвестиции в исследования, привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса. В реестре стартапов и высокотехнологичных компаний числятся 90 предприятий.