Варшава, 15 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Погранохрана Польши задержала в Гданьске 25-летнюю украинку, подделавшую около 2750 польских видов на жительство, водительских удостоверений, паспортов и других ведомственных документов на общую сумму $3,6 млн. Об этом стало известно 15 апреля.

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«С января 2024 года женщина подделывала различные документы в снятой в Гданьске квартире», — сообщило ведомство.

После обыска в квартире обнаружили печати и оборудование для производства поддельных документов. Женщина продавала их прибывающим в Польшу беженцам. По местным законам, имя украинки станет известно только после вынесения приговора суда. Ей грозит пять лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, Германия и Польша задумались о сокращении мер поддержки беженцев с Украины. В частности, разработанный польским правительством контролирующий документ предполагает отмену единовременных выплат и ограничение на предоставление жилья мигрантам. Речь в нём идёт о 300 злотых (около 7 тыс. рублей) и отмене программы «40+», стимулирующей поляков размещать у себя переселенцев, за каждого из которых в течение 120 дней полагалось по 40 злотых в сутки на питание и компенсацию возросших расходов на коммуналку. Также в Польше пересмотрели плату за проживание и питание в центрах для беженцев. Нововведения должны вступить в силу с 1 июля 2024 года.