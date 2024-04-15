Москва, 15 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» начала набор на шесть бесплатных программ креативной платформы «Простор».

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«На открытой креативной платформе Простор от VK стартует набор на бесплатные программы по шести направлениям, в том числе в этом сезоне появятся три новых трека — «Рекламное видео», «Музыкальное продюсирование» и «Основы творчества», — сообщила соцсеть в пресс-релизе.

Среди кураторов, спикеров и участников программ «Простора» певица Тося Чайкина, хип-хоп-исполнители SALUKI, Антоха МС, «КАЗУСКОМА», рэпер Toxi$, а также эксперты VK, Школы дизайна НИУ ВШЭ, онлайн-платформы «Синхронизация», дизайн-студии «Щёлочь» и креативного агентства «Громкие рыбы».

Отмечается, что «Простор» объединяет представителей креативных индустрий, стремящихся развиваться под руководством опытных профессионалов. В этом сезоне можно подать заявку на программы по созданию рекламного видео и общему творческому развитию, марафон по дизайну, музыкальному видео, продюсированию и медиарту.

Участники «Простора» освоят актуальные инструменты в выбранном направлении, а лучшие — смогут воплотить свои идеи под руководством кураторов, например, снять рекламные ролики или видеоклипы, разработать аранжировки или обложки для известных артистов, создать объекты медиаискусства и показать их на знаковых площадках.

Участники программы «Рекламное видео» будут снимать ролики в формате коротких вертикальных видео для крупных и локальных брендов. Направление будут курировать эксперты агентства «Громкие рыбы». Программа пройдёт в формате марафона, новый набор — каждые полтора месяца.

Куратор направления «Медиаарт» — Тося Чайкина. Она выступит с творческим заданием от сервиса VK Знакомства. Участникам предлагают представить, какие новые области интересов могут возникнуть в будущем и как они будут объединять людей. Чтобы подать заявку на участие, нужно опубликовать ролик в VK Клипах с хэштегами #ГалереяПростора и #ТосяЧайкина и предложить варианты статичных изображений. Победители получат возможность увидеть свою работу в качестве обложки подборки «Творческие личности» в VK Знакомствах.

Программа «Основы творчества» запущена в партнёрстве с онлайн-лекторием «Синхронизация». Предусмотрены девять лекций, направленных на расширение кругозора и развитие творческих навыков, и марафон с заданиями по пройденному материалу. Кураторы Кирилл Маевский — продюсер книжных, музыкальных и образовательных проектов, сооснователь и арт-директор Центра современной культуры «Смена» в Казани и Дмитрий Карпов — основатель проекта Carpe Diem, автор учебных программ для Британской высшей школы дизайна.

В обновлённом формате в виде марафона стартует программа «Дизайн». Каждые две-три недели участники будут получать задания на создание обложек для треков известных и начинающих артистов и воплощать свои идеи под руководством куратора Вани Регуляра — члена команды студии «Щёлочь» и автора музыкальных обложек. Первую обложку в рамках марафона создадут для SALUKI.

Режиссёры Ефим Бакаев и Айторе Жолдаскали и оператор Павел Белявский проведут программу «Музыкальное видео». Участников научат создавать клипы и познакомят с основами видеопродакшена. Финалисты получат возможность снять клип для известного артистов, в том числе Антохи МС, «КАЗУСКОМы» и Toxi$.

Участники «Музыкального продюсирования» будут работать со звуком, делать аранжировки, решать другие задачи музыкального продакшена. Программу разработали вместе с экспертами VK Education и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Кураторы — музыкальные продюсеры Felix Kotlo и Андрей Рыжков. Финалисты отправятся в оффлайн-кэмп, где смогут создать треки для своего портфолио.

Глава креативных индустрий VK Гранислава Артемьева сообщила, что в новом сезоне платформа предлагает ещё больше возможностей для самореализации как начинающих, так и опытных креаторов.

«Резиденты «Простора» смогут снять клип, записать трек с известным артистом или создать обложку для сингла популярного музыканта — и научатся опережать тренды. Один из популярных форматов в соцсетях — вертикальное видео. Все больше брендов рассматривают VK Клипы как один из способов эффективного взаимодействия с аудиторией», — сообщила Артемьева.

Она добавила, что участники «Рекламного видео» получат навыки создания таких роликов в процессе работы с крупными российскими брендами, и пополнят портфолио интересными кейсами.

Набор стартует в апреле, подать заявку можно на странице «Простора». Многие материалы курсов будут доступны в открытом формате для всех желающих в сообществе «Простора».

Работы финалистов марафонов направления «Цифровое искусство» демонстрировались на знаковых медиафасадах — в парке «Зарядье» и на Останкинской телебашне. Участники «Музыкального видео» сняли клипы для популярных артистов, в том числе HammAli & Navai, Тоси Чайкиной, SODA LUV, Коста Лакоста, Ramil’, отметили в релизе.

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