Санкт-Петербург, 15 апреля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении сети магазинов «Л’Этуаль» и сети кондитерских «Британские пекарни», сообщили 15 апреля в ведомстве.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В отношении ООО «Пекарни» и ООО «Алькор и Ко» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», — сообщило петербургское УФАС.

Если вина будет доказана — компаниям грозит штраф.

В управление поступило заявление на рекламу кондитерской «Британские пекарни» и магазина «Л’Этуаль». Заявитель совершил покупку в кондитерской, где ему выдали два купона в магазин «Л’Этуаль». Согласно информации на купоне, его владелец может получить подарок в магазинах Л’Этуаль с 5 по 19 марта. Между тем при предъявлении купона подарок заявителю выдать отказались.

Согласно части 7 статьи 5 Закона о рекламе, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о рекламе. Так, в рекламе подписки на сервис компании указывалась более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

В феврале этого года ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе. На рекламных конструкциях в Москве появилось предложение Сбербанка оформить вклад со ставкой 12% годовых. Однако данные об иных условиях размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.