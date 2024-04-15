Волгоград, 15 апреля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 15 апреля в ходе доклада президенту Владимиру Путину по видеосвязи предложил на федеральном уровне применить меру поддержки участников СВО, которая действует в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что в Волгоградской области обеспечивают транспортными средствами участников СВО, получивших в ходе боевых действий ранение или травму опорно-двигательного аппарата, если они сами могут управлять транспортом.

Тем участникам СВО, которым ранения не позволяют управлять транспортом, в Волгоградской области предоставляют социальное такси, чтобы отвезти их при необходимости в социальное учреждение или выполнить домашние дела.

«Считаем, что это очень важное решение, которое нами принято, оно поддерживается. И в ходе обсуждения с участниками специальной военной операции и членами их семей, с фондом «Защитники Отечества», конечно, все понимают, что эта мера поддержки должна распространяться и на территорию Российской Федерации», — сообщил Бочаров.

Также он отметил, что в регионе решили бесплатно обеспечивать автомобилями не только участников СВО, но и всех участников боевых действий. Кроме того, всем участникам боевых действий предоставляют автомобиль в качестве социального такси, если они не могут передвигаться самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация порекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов сделать приоритетным обслуживание пассажиров — участников СВО. В момент регистрации и дальнейшего перелёта таким людям нужно помогать. Также авиакомпаниям предложили, если такой пассажир опоздал на рейс, помогать перебронировать билеты на ближайшие рейсы.

Путин 6 апреля подписал закон, запрещающий в течение года увольнять вдов участников СВО.