Москва, 15 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) решили унифицировать стыковочные модули с целью оказания помощи друг другу в космосе при нештатных ситуациях. Об этом рассказал 15 апреля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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«Мы договариваемся о создании универсальных стыковочных модулей, потому что жизнь космонавта на орбите — самое дорогое. В случае аварийных или каких-то непредвиденных ситуаций, чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями. Здесь делить нечего, надо спасать людей», — заявил он на лекции в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

Борисов отметил, что сравнимых по масштабу с Международной космической станцией совместных проектов у России и Соединённых Штатов после 2030 года нет. Вероятнее всего, к тому моменту Россия, Китай и США обзаведутся собственными аналогичными проектами, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля агентство Reuters со ссылкой на главу Управления по науке и технологической политике Белого дома Арати Прабхакару заявило, что Белый дом поручил NASA выполнить задачу по формированию «стандартного лунного времени». Единый стандарт для Луны и других небесных тел означает введение международных норм в космосе на фоне «растущей лунной гонки между странами и частными компаниями». Белый дом рекомендовал NASA выполнить задачу до конца 2024 года, однако процесс внедрения стандартного лунного времени потребует согласования 36 стран—участниц программы «Артемида».