Калуга, 15 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Россия может создать ядерный источник энергии для работы лунной базы, что могло бы стать одним из её серьёзных вкладов в этот совместный с Китаем проект. Об этом 15 апреля заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Ещё более важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект», — сказал он.

Глава госкопорации уточнил, что ночь на Луне длится около 14 земных суток и работу электрических приборов в течение такого долгого времени в тени невозможно обеспечить одними солнечными батареями во время лунного дня.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января специалист отдела баллистики РКК «Энергия» Екатерина Беляева рассказала, что космонавты российской пилотируемой миссии на Луну смогут использовать Российскую орбитальную станцию в качестве перевалочного пункта. По её словам, также пилотируемую лунную миссию также можно отправить к спутнику Земли без задействования орбитальных станций по принципу американских миссий «Аполлон». Однако в этом случае космонавтам придётся около месяца ждать на околоземной орбите выведения разгонного блока для доставки их на естественный спутник Земли, добавила Беляева.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация 25 декабря 2023 года заявила, что российская сторона примет участие в лунном проекте «Чанъэ-7». Об этом стало известно по итогам состоявшейся встречи глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Цяна.

В августе 2023 года научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин заявил ИА Регнум, что Россия должна форсировать повторение лунной миссии и запустить аппарат «Луна-26» уже в ближайшие годы. По его мнению, если промедлить в этом вопросе, то в какой-то момент посадка на Луну российского аппарата может оказаться совершенно незаметной на мировом уровне, так как к тому моменту там уже побывают очень и очень многие.