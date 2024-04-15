Москва, 15 апреля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В российских регионах стартовало тестирование новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.0, сообщили 15 апреля в пресс-службе ЦИК РФ.

«Началась общероссийская тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.0», — сообщил Центризбирком.

В тестировании участвуют 77 избирательных комиссий тех российских регионов, где 8 сентября 2024 года пройдут выборы в единый день голосования.

По результатам тестирования ЦИК решит вопрос о применении ГАС «Выборы 2.0» в рабочем режиме в единый день голосования в этом году.

Как отметили в Центризбиркоме, новая система позволит обеспечить актуальность данных об участниках голосования в режиме реального времени, также она даёт централизованный доступ к сведениям.

Систему создали на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности. Она гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы, отметили в ЦИК.

В России в единый день голосования 8 сентября 2024 года пройдут выборы различного уровня. В частности, в этот день в Хакасии пройдёт голосование на довыборах в Госдуму. Также в 19 регионах пройдут выборы глав субъектов федерации. В 13 регионах будут выбирать депутатов законодательных собраний. Также планируются выборы муниципального уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта в ЦИК проинформировали о том, что на сайт комиссии с начала года совершили порядка восьми миллионов потенциально опасных атак разного рода критичности. С начала голосования на выборах президента России ЦИК за несколько часов зафиксировал свыше 19 тысяч потенциально опасных воздействий средней и высокой степени критичности.

В конце марта эксперты «Независимого общественного мониторинга» заявили, что на президентских выборах создали все условия для многоуровневого независимого общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан. Они порекомендовали в том числе дополнить перечень тех, кто имеет право подавать заявления для голосования по месту нахождения. Эксперты предложили проработать правовой алгоритм решения проблемы неудавшегося по техническим или иным причинам голосования по ДЭГ (дистанционное электронное голосование).