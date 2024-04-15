Москва, 15 апреля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным 15 апреля пообещал развивать международный транспортный коридор «Север — Юг». Так он отреагировал на слова главы региона о том, что для развития порта Оля, приобретающего всё более важное значение для области, необходим современный флот и продолжение программы модернизации судов.

Сергей Субботин/РИА Новости

«Будем работать над этим, безусловно, так же как и над развитием коридора «Север — Юг», — заявил глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, во время встречи Путин отметил эффективность работы Бабушкина и поддержал его выдвижение на новый срок в качестве главы региона. Президент заявил о необходимости выйти к людям в ходе предварительной избирательной кампании и получить их оценки и мнения о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области. Путин и Бабушкин также обсудили вопросы социальной сферы и экономики, в том числе развитие Каспийского кластера особых экономических зон.