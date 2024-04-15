Москва, 15 апреля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины. Об этом 15 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинской армии в 110 районах.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 270 украинских дронов и шесть ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля Конашенков рассказал, что ВС России уничтожили гаубицу L-119 британского производства ВСУ на донецком направлении. Он утончил, что также российские военные заняли на этом направлении за сутки более выгодные рубежи.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что армия России уничтожила скопления живой силы и техники ВСУ в запорожском городе Гуляйполе. По его словам, под удары попали Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

Лебедев 15 апреля заявил, что российские войска нанесли удар по французским наёмникам на территории Славянска. Он уточнил, что после удара украинская армия перекрыла треть города, бойцы ВСУ останавливают людей, проверяя у них документы и смартфоны.