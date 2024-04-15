Москва, 15 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили семь контратак ВСУ за минувшие сутки, сообщил 15 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

За сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 295 военных.

Днём ранее, 14 апреля, в Минобороны доложили, что украинская армия потеряла до 460 военных на авдеевском направлении. Российские военные также улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ.

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