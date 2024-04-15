Российские военные за сутки улучшили позиции на авдеевском направлении
ВС РФ за сутки отбили 7 атак ВСУ и улучшили позиции на авдеевском направлении
Москва, 15 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили семь контратак ВСУ за минувшие сутки, сообщил 15 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Станислав Красильников/РИА Новости
За сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 295 военных.
Днём ранее, 14 апреля, в Минобороны доложили, что украинская армия потеряла до 460 военных на авдеевском направлении. Российские военные также улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ.
Новость дополняется.