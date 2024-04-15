Москва, 15 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Российский заслуженный лётчик-испытатель сверхзвуковых самолётов Анатолий Квочур перед смертью долго болел. Об этом 15 апреля Lenta.ru сообщили в окружении военного.

ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев Анатолий Квочур

Других подробностей источник издания не сообщил.

Как сообщало ИА Регнум, заслуженный лётчик-испытатель СССР Анатолий Квочур скончался на 72-м году жизни ночью 15 апреля. О его смерти сообщил сын подполковника Николай Квочур.

Квочур работал лётчиком-испытателем на серийных истребителях-бомбардировщиках Су-17 и на модификациях этих самолётов. Участвовал в испытаниях МиГ-29 и МиГ-31, ракет классов «воздух — воздух», «воздух — поверхность», испытаниях палубного истребителя МиГ-29К, в том числе в исследованиях систем авианосца «Адмирал Кузнецов» и в испытаниях новейших опытных образцов самолётов МиГ.

В 1995 году он выполнил сверхдальний перелёт на одноместном истребителе Су-27 в Австралию, через четыре года — перелёты через Северный полюс по замкнутому маршруту.

Анатолий Квочур входит в список десяти ведущих лётчиков-испытателей мира. За время работы он освоил около 90 типов летательных аппаратов. Проводил лётные испытания на сверхзвуковых самолётах до 65 лет.

В 1992 году он был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиатехники. В 1988 году Квочур получил орден Трудового Красного Знамени, в 1990 году — звание заслуженного лётчика-испытателя, в 1998-м — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.