Вашингтон, 15 апреля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Свыше десяти крупнейших международных авиакомпаний столкнулись со сбоями в работе в результате атаки Ирана по Израилю. Об этом 15 апреля сообщило агентство Reuters.

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«В понедельник международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полётах, после того как ракетные удары Ирана и беспилотники по Израилю ещё больше сузили возможности для самолётов, курсирующих между Европой и Азией», — проинформировало издание.

Отмечается, что в результате атаки Ирана отменить или перенести рейсы пришлось таким авиакомпаниям, как Lufthansa, United Airlines и Air India.

По словам основателя консалтинговой компании OPSGROUP Марка Зи, эскалация ближневосточного конфликта обернулась самым крупным нарушением полётов авиации с момента террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Воздушные суда из-за атаки Ирана по территории Израиля вынуждены были огибать иранское воздушное пространство и следовать либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран провёл массированный удар по территории Израиля с применением нескольких сотен ракет и беспилотников в качестве ответа на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Атака иранской армии продолжалась не менее пяти часов. Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал её законным правом иранской стороны на самооборону.

Иранский государственный телеканал Press TV 15 апреля сообщил, что все применённые при ударе по Израилю гиперзвуковые ракеты успешно преодолели израильские средства противовоздушной обороны и поразили назначенные цели. До этого телеканал уточнил, что Иран использовал не менее семи гиперзвуковых ракет во время ударов по Израилю.

Министерство иностранных дел России после атаки Ирана выразило обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призвав к сдержанности все стороны конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что российская сторона решительно осудила нападение на консульство Ирана, но этого из-за позиции западных стран не сделал Совет Безопасности ООН.