Москва, 15 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв останется в палате реанимации. Такое решение 15 апреля принял консилиум врачей. Об этом сообщила пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачёва Ольга Кардокене.

Сергей Карпухин/ТАСС Юрий Куклачёв

При этом она подчеркнула, что состояние дрессировщикам медики оценили как стабильное.

«Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности», ― пояснила в беседе с «РИА Новости» Кардокене.

Она объяснила, что Куклачёву сейчас нужен покой, а при перемещении в общую палату он, скорее всего, будет нарушать режим.

Как сообщало ИА Регнум, Куклачёва увезли на скорой 12 апреля после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле».

Глава Большого московского цирка Эдгард Запашный на следующий день сообщил, что руководитель Театра кошек перенёс операцию в связи с обширным инфарктом, которая длилась более трёх часов. После обширного инфаркта он находился в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Сын дрессировщика заслуженный артист России, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачёв проинформировал, что отец чувствует себя лучше и уже даёт советы по дальнейшему проведению своего юбилейного шоу.

Сам народный артист РСФСР рассказал, что оставался в сознании во время операции на сердце, хирург установил ему пять стентов. По его словам, если они приживутся, пять лет можно быть спокойным.

Куклачёв добавил, что ему вовремя успели помочь, так как в концертном зале, где проходило его юбилейное шоу, дежурила бригада врачей.

Куклачёву 12 апреля исполнилось 75 лет. Выступать с кошками он начал в середине 1970-х годов. В 1986 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1990 году в Москве открыли его Театр кошек.