Проектный институт «Мосинжпроекта» победил в трех номинациях нацпремии
Москва, 15 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Проектный институт инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» стал лауреатом I национальной премии «Директор года по проектированию» сразу в нескольких номинациях. Победителем специальной номинации премии «Человек года» стал руководитель института Рустам Черкесов, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.
«За годы работы холдинг накопил солидный опыт разработки инновационных решений в области проектирования и их применения при создании крупных инфраструктурных объектов столицы. Полученные проектным институтом «Мосинжпроекта» награды стали важным признанием успеха осуществленных нашими специалистами проектов со стороны ведущих профессионалов строительной отрасли», — отметил Юрий Кравцов.
Он уточнил, что команда института холдинга признана лучшей в номинациях «Проектирование дорог и дорожных сетей» и «Проектирование объектов железнодорожной и авиационной отрасли», а также победителем в специальной номинации «Человек года».
«Профессия строителя — созидательная. Видеть, как построенный объект приносит пользу жителям города — главная награда для каждого работника отрасли. Проектировщики являются ключевым звеном в строительном процессе, его основой, с нашей работы начинается создание каждого объекта, в том числе реализация масштабных проектов мирового уровня. Получить награду в числе ведущих профессионалов отрасли — весьма почетно для всего коллектива холдинга», — отметил Рустам Черкесов на церемонии награждения.
Он добавил, что признание в экспертной среде проектов холдинга и результатов работы команды является стимулом для дальнейшего развития всех специалистов группы компаний «Мосинжпроект».
I национальная премия «Директор года по проектированию» проводится в России впервые и включает пятнадцать номинаций по таким направлениям, как дорожные сети, мостовые сооружения, промышленные объекты, многоквартирные дома и др. Также представлены специальные номинации «Лучший проект» и «Человек года». Церемония награждения победителей состоялась 11 апреля в ходе IV строительного форума-выставки «Индустрия 4.0».
За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
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