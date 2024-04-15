Москва, 15 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Проектный институт инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» стал лауреатом I национальной премии «Директор года по проектированию» сразу в нескольких номинациях. Победителем специальной номинации премии «Человек года» стал руководитель института Рустам Черкесов, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» Победителем специальной номинации премии «Человек года» стал руководитель «Мосинжпроект» Рустам Черкесов

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«За годы работы холдинг накопил солидный опыт разработки инновационных решений в области проектирования и их применения при создании крупных инфраструктурных объектов столицы. Полученные проектным институтом «Мосинжпроекта» награды стали важным признанием успеха осуществленных нашими специалистами проектов со стороны ведущих профессионалов строительной отрасли», — отметил Юрий Кравцов.

Он уточнил, что команда института холдинга признана лучшей в номинациях «Проектирование дорог и дорожных сетей» и «Проектирование объектов железнодорожной и авиационной отрасли», а также победителем в специальной номинации «Человек года».

«Профессия строителя — созидательная. Видеть, как построенный объект приносит пользу жителям города — главная награда для каждого работника отрасли. Проектировщики являются ключевым звеном в строительном процессе, его основой, с нашей работы начинается создание каждого объекта, в том числе реализация масштабных проектов мирового уровня. Получить награду в числе ведущих профессионалов отрасли — весьма почетно для всего коллектива холдинга», — отметил Рустам Черкесов на церемонии награждения.

Он добавил, что признание в экспертной среде проектов холдинга и результатов работы команды является стимулом для дальнейшего развития всех специалистов группы компаний «Мосинжпроект».

I национальная премия «Директор года по проектированию» проводится в России впервые и включает пятнадцать номинаций по таким направлениям, как дорожные сети, мостовые сооружения, промышленные объекты, многоквартирные дома и др. Также представлены специальные номинации «Лучший проект» и «Человек года». Церемония награждения победителей состоялась 11 апреля в ходе IV строительного форума-выставки «Индустрия 4.0».

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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