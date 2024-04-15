Варшава, 15 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Евросоюзе стали ужесточать условия пребывания украинских беженцев. В Польше правительство разработало законопроект, регламентирующий помощь украинцам.

Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

Документ предполагает отмену единовременных выплат и ограничение на предоставление жилья временным мигрантам, сообщило «РИА Новости». Речь идёт о выплате в 300 злотых (порядка семи тысяч рублей). Кроме того, отменят программу «40+», стимулирующую поляков размещать у себя переселенцев, за каждого из которых в течение 120 дней полагалось по 40 злотых в сутки — на питание и компенсацию возросших расходов на коммуналку.

Из-за пересмотра платы за оформление PESEL (11-значного цифрового символа, используемого для идентификации личности) будут действовать новые условия. Также в Польше пересмотрели плату за проживание и питание в центрах для беженцев. Нововведения должны вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Отмечается, что местные жители изменили отношение к украинцам. Согласно недавнему опросу варшавского Центра исследования общественного мнения (CBOS), только 61% поляков считают необходимым продолжать принимать беженцев с Украины. При этом в марте 2022 года за помощь переселенцам выступали 94% респондентов.

Большие льготы и выплаты украинским беженцам обеспокоили и немцев. В Германии, принявшей более 1,1 млн украинцев, на работу устроились менее 20%. Жители страны отмечали, что украинцы выбрасывали продукты, выданные им в качестве гуманитарной помощи. Пока немецкое правительство не торопится пересмотреть условия для украинских беженцев, однако после отмены льгот Польшей часть украинцев может приехать в Германию, и тогда властям всё же придется принимать меры, чтобы избежать острых вопросов от населения, отметило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, с начала конфликта на Украине, по данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия.

В ООН заявили, что число беженцев с территории Украины достигло шести миллионов человек. В ряде европейских стран также начали отменять льготы и выплаты для беженцев или анонсировать их отмену. При этом граждане европейских стран, по данным социологических опросов, поддерживают это решение.

Согласно результатам опубликованного в феврале опроса социологического института INSA, почти половина жителей Германии сочли поддержку беженцев с Украины в стране избыточной. Так ответили 49% респондентов. Кроме того, больше половины немцев заявили, что украинские беженцы не смогли интегрироваться в немецкое общество. Так, 51% респондентов назвали интеграцию неудавшейся. Противоположного мнения выразили лишь 28% респондентов.

В феврале более 15 тысяч украинских беженцев, выехавших в Великобританию, стали бездомными после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами. Это составило 7,5% от их общего числа (около 200 тысяч).