Москва, 15 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. При ударе российских войск по расположению украинской армии в Славянске получили ранения наёмники из Франции. Как заявил 15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, их, скорее всего, увезли в Павлоград на скорой помощи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёт был не в саму «располагу», которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, от того много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград, чтобы местные их не видели, потому что когда грузили скорые на Павлоград, местные скорые ждали в стороне», — сообщил он «РИА Новости».

Конкретные данные о пострадавших предстоит уточнить, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля российские военные нанесли сокрушительный удар по складам техники и боеприпасов в Днепропетровской области. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы «накрыли» место расположения украинских военных, склады и скопление военной техники, которую использовали для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Лебедев 15 апреля также сообщал об уничтожении скоплений живой силы и техники ВСУ в запорожском городе Гуляйполе. Под удары попали Дмитровка, Яселка и Куцуруб. В Минобороны России официально не сообщали о нанесении ударов по военным и технике ВСУ в городе Гуляйполе.