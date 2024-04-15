Москва, 15 апреля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Французские наёмники, приезжающие защищать киевский режим в зону СВО, являются законной и приоритетной целью для российской армии, заявил 15 апреля «РИА Новости» депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если президент Франции Эммануэль Макрон задумал заместить колоссальные потери украинских боевиков французскими военными, то в конечном итоге сам упадёт в яму, которую так усиленно старается вырыть для России», — сказал он.

Шеремет призвал французский народ дать оценку политике Макрона.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 апреля сообщил, что российские войска нанесли удар по французским наёмникам и украинским артиллеристам, находившимся в Славянске. По предварительной информации, там были французы, доставившие в город самоходные артустановки CAESAR для ВСУ.

Посол России во Франции Алексей Мешков 7 апреля заявил, что Макрон своей непоследовательной политикой вынуждает Москву готовиться к худшему варианту отношений с Парижем. Дипломат отметил, что в случае отправки французских военных на Украину возникнет угроза в первую очередь для них самих.

Макрон сначала сделал ряд заявлений о возможной отправке западными странами войск на украинскую территории. Газета Le Monde 14 марта сообщила, что Макрон в ходе публичного мероприятия заявил о планах отправить французских военных в Одессу.

В марте директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии сведений о намерении Франции отправить 2 тыс. военных на Украину. Он напомнил о печальной судьбе всех завоевателей, приходивших в Русский мир, и пригрозил, что французских военнослужащих ждёт то же самое.