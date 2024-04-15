Тюмень, 15 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Тюменской области в реке Ишим вода может подняться до уровня в десять метров, это будет исторический максимум, заявил 15 апреля губернатор Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Он назвал напряжённой ситуацию из-за паводка в Тюменской области, вода в Ишиме продолжила прибывать. Согласно новому прогнозу, вода поднимется выше, чем ожидалось до сих пор — на полметра или метр.

«И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим», — заявил Моор.

Приход «большой воды» ожидают через два-три дня. В регионе с сегодняшнего дня в восьми сёлах и деревнях в Упоровском районе объявили эвакуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в Тюменской области в связи с паводком объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил вице-губернатор Владимир Чейметов, к 20 апреля в реках на территории региона сильно поднимется уровень воды. В Ишиме и Тоболе уровень воды будет максимальным.

Он отметил, что неблагоприятный прогноз в связи с паводком для города Ялуторовска, Ялуторовского и Упоровского районов, где протекает Тобол. Также сложная ситуация в городе Ишиме, Ишимском, Казанском и Абатскои муниципальных районах, где протекает река Ишим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге 15 апреля, что в Тюменской области из-за паводка существует угроза затопления.