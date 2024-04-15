Москва, 15 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут забронировать специально оборудованные зоны для пикника в столичных парках с помощью специального сервиса. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГБУ «Мосприрода». Бронь будет доступна на странице Мосгорпарка.

Дарья Драй ИА REGNUM Пикник на поляне

«Желающие отдохнуть на природе часто сталкиваются с тем, что все зоны отдыха заняты заранее, в том числе недобросовестным путём. Там находится человек, который за деньги придерживает место для людей, которые придут позже. И в результате другие посетители просто не могут найти свободную беседку. Новый сервис аренды пикниковых площадок позволит пресечь любые мошенничества такого рода», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, сервис поможет исключить ситуации, при которых зона отдыха занята одной компанией, а остальные гости вынуждены ждать. Для этого организаторами предусмотрены несколько временных интервалов для брони площадки — с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. При этом сохраняется возможность продления времени пребывания в выбранной зоне — при наличии свободных слотов.

«Аренда мангальной зоны на четыре часа стоит 500 рублей», — отметили в Мосприроде.

На сегодняшний день беседки с мангалами доступны для брони в семи столичных парках. Две зоны отдыха находятся в парке у Борисовских прудов, по одной — в парках «Серебряный бор», «Кузьминки-Люблино», «Лианозовский» и лесопарке «Кусково».

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о начале голосования на платформе «Активный гражданин» за лучший весенний маршрут для прогулок по московским паркам. Пользователям предложили оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», Измайловскому парку, окрестностям Яузы и другие.