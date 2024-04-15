Москва, 15 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Более 78 млн рублей заработали предприниматели столицы в первом квартале благодаря проекту «Сделано в Москве». Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках проекта предприниматели получают возможность дополнительно продвигать свои товары на популярных площадках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Проект предоставляет московским предпринимателям бесплатные инструменты продвижения, — отметил мэр российской столицы. — Благодаря этому за первый квартал 2024 года они смогли заработать дополнительно больше 78 миллионов рублей». По словам Собянина, сайт проекта привлек свыше 630 тысяч уникальных посетителей.

В феврале 2024 года на территории инновационного кластера «Ломоносов» был открыт флагманский магазин бренда «Сделано в Москве». До конца года в столице откроется еще несколько фирменных торговых точек «Сделано в Москве», пообещал Собянин.

С начала года в проекте «Сделано в Москве» в нем было зарегистрировано более 480 новых участников. Сейчас в нем принимают участие 5487 бизнесменов и компаний, включая производителей одежды, аксессуаров и косметики.