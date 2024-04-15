Москва, 15 апреля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об угрозе затопления Тюменской области из-за паводков. Об этом он заявил журналистам 15 апреля.

МЧС России/ТАСС

«Здесь нужно ждать заключения специалистов, прежде всего, специалистов МЧС. По той информации, что они дают, середина этой недели — момент, когда вода придёт в два региона, то есть Тюменская и Курганская области. Ждём», — сообщил представитель Кремля.

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Как передавало ИА Регнум, 5 апреля в Орске прорвало дамбу на фоне паводков, и вода хлынула в населённые пункты. Спустя некоторое время в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Подтопленными остаются 3725 домов. В Оренбурге за сутки в зоне подтопления оказалась тысяча домовладений и тысяча участков. К настоящему моменту подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения. Из-за стихии эвакуировали 16 547 человек, включая 4648 детей, 1094 человека поселили в пункты временного размещения.