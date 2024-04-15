Москва, 15 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Новым главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА стал Андреас Пистиолис. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба московской команды.

Евгений Биятов/РИА Новости Андреас Пистиолис

«Новым главным тренером нашей команды стал Андреас Пистиолис», — проинформировали в клубе, уточнив, что контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Отмечается, что у Пистиолиса есть пять титулов чемпиона Евролиги, три из которых он получил в «Панатинаикосе», в тренерском штабе Желько Обрадовича, и ещё два — в составе ЦСКА в качестве первого ассистента Димитриса Итудиса.

На этом посту греческий специалист сменил Эмила Райковича из Северной Македонии, который был главным тренером армейцев с 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля баскетболист из США Уилл Бартон покинул ЦСКА на основании одного из предусмотренных в контракте условий. Спортсмен не сыграл в составе армейцев ни одного матча, контракт с ним разорвали через три недели после заключения.

По итогам нынешнего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА финишировал на третьем месте турнирной таблицы и в первом раунде плей-офф сыграет с красноярским клубом «Енисей». В прошлом сезоне армейцы выиграла бронзовые медали Единой лиги.