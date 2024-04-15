Москва, 15 апреля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Полиция начала проверку хищений с карты бойца СВО, произошедших сразу после его гибели в зоне спецоперации. Командир штурмового отряда Игорь Иванов погиб летом 2023 года, через несколько дней с его карты списали крупную сумму денег. МВД разыскивает виновных в хищении денег. Сообщил источник ИА Регнум.

Утром 28 июня 2023 года капитан Игорь Иванов созванивался с женой Натальей. Они поинтересовались делами друг друга и простились до следующего сеанса связи. Второго июля позвонил один из сослуживцев Игоря и сказал, что он погиб вечером 28 июня, через пару часов после звонка жене.

«Я узнала о гибели мужа второго июля. Третьего июля его выписали из списков на довольствие как погибшего. 10 июля я сама заблокировала его банковские счета. Через несколько месяцев я пошла в банк, чтобы получить выписку с банковской карты мужа, где узнала, что 4 июля кто-то списал с карты уже погибшего 135 000 рублей» — рассказала Наталья.

Вдова пыталась сама выйти на связь с кем-то из отряда, чтобы узнать, кто украл деньги её супруга, но никто не отвечал. Женщина обратилась в прокуратуру и МВД.

По словам женщины, её муж уже один раз «умирал» 30 лет назад, когда его застава на реке Пяндж вблизи таджикско-афганской границы подверглась нападению афганских боевиков. Тогда, в 1993 году, Игорь получил тяжёлое ранение и не подавал признаков жизни, поэтому его отправили сразу в морг. Уже в помещении морга один из санитаров увидел, что у Иванова дернулась ресница.

«В морге врач заметил, как у Игоря дернулись ресницы. Врачи молодцы, они просто сделали невозможное, и муж остался жив. Его, молодого сержанта Борис Ельцин лично наградил медалью «За Отвагу» в том же 1993 году. В 94-95 годы муж принимал участие в 1-й Чеченской кампании. После войны он получил высшее образование, завел семью, продолжил воинскую службу по контракту, а затем вернулся к гражданской жизни», — рассказала Наталья.

Игорь Иванов родом из Калужской области. Прошел две войны, его нагрдили медалью «За Отвагу». В мае прошлого года он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО в качестве добровольца в 66 штурмовую роту отряда «Шторм Z».

Иванов был в звании капитана, поэтому его назначили командиром одного из подразделений отряда. Мужчина выполнял все поставленные боевые задачи, заботился о личном составе. В отряд он попал из тюрьмы, где отказался подписывать контракт с ЧВК «Вагнер», чтобы пойти служить именно в Министерство обороны.

Ранее ИА Регнум рассказывал, что банк ВТБ отказал в блокировке карты лежащего в коме бойца СВО, в результате с нее похитили все «боевые», перечисленные за участие в военных действиях. Об этом ИА Регнум рассказала сестра 42-летнего Андрея Мозгового. Сам боец умер, так и не придя в сознание, и только после его смерти родным удалось узнать, что все его сбережения пропали.