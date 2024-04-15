Москва, 15 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В российских школах урок «Разговоры о важном» 15 апреля посвятили 215-летию со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя.

«Занятие из цикла встреч «Разговоры о важном» 15 апреля будет посвящено жизни писателя», — сообщили на чайте «Разговоры о важном».

Отмечается, что на уроке школьники познакомятся с фрагментами биографии писателя, в том числе с детскими и гимназическими годами. Ребята смогут представить, каким Гоголь был в детстве, и узнать, как рано у него проявилось желание узнавать новое и созидать, служить своему Отечеству.

Для начальных классов основная часть урока пройдёт как виртуальное путешествие во времени. Детей познакомят с некоторыми событиями биографии Гоголя, учитель сделает акцент на детских и юношеских годах писателя, обсудит с детьми его отношение к русскому языку.

Участникам старших классов напомнят, что Гоголь рано научился читать и писать, его отец привил будущему писатели любовь к литературе, поощрял его выступления в домашнем театре.

Почётным гостем посвящённого Гоголю урока стала заслуженный работник культуры, директор Московского дома Гоголя, Вера Викулова. В стенах этого дома писатель не только жил, но и творил.

«Николай Васильевич Гоголь — личность своего времени. Он добивался чистоты русского слова, безупречности. Он понимал свой талант, что у него есть этот дар, и он работал каждый день, воплощая свои сюжеты на бумагу», — отметила Викулова.

Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Полтавской губернии. Первое крупное литературное произведение, положившее начало его славе — повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки». На уроках литературы школьники изучают произведения Гоголя «Ревизор», «Мёртвые души», «Тарас Бульба».