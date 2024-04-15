Вашингтон, 15 апреля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Компания Apple опустилась на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов, сообщила исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

Известия/ Эдуард Корниенко

«Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале 2024 года», — следует из исследования.

По данным IDC, Apple и Samsung сохранят позиции в верхнем ценовом сегменте рынка. При этом становление Huawei и заметные успехи Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus и Vivo, вероятно, заставят обоих производителей искать области для расширения и диверсификации.

Мировые поставки смартфонов выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 млн единиц в первом квартале 2024 года. Поставки смартфонов Apple снизились примерно на 10%. В первом квартале 2024 года Samsung нарастила производство до 20,8%, в то время как Apple поставила на рынок 17,3% смартфонов. Третью строчку по объёмам поставок заняла Xiaomi с показателем 14,1%.

Для сравнения: в 2023 году на долю Apple пришлось 20,1% поставок, Samsung — 19,4%.

Как сообщало ИА Регнум, компания Apple предпочла не порывать с российским рынком. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артёма Кирьянова, в Apple видят для себя перспективы работы на российском рынке. Так, юристы американской компании сопротивлялись наложению на IT-гиганта штрафа за нарушение антимонопольного законодательства России, но руководство Apple предпочло заплатить и не уходить с российского рынка.

В декабре 2023 года российский научно-технический центр информационных технологий «РОСА» представил отечественный смартфон «Р-ФОН». Смартфон работает на базе российской операционной системы «РОСА Мобайл». Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв отметил, что российский смартфон создавался для госслужащих, которые имеют доступ к государственной тайне, но и у простых граждан телефон будет пользоваться популярностью.

В 2023 году в России установили абсолютный рекорд по продажам смартфонов. Так, с января по ноябрь в стране продали около 27 млн гаджетов.