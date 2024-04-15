Москва, 15 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. На 72-м году жизни умер заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Квочур, сообщил его сын Николай Квочур в соцсети «ВКонтакте».

ТАСС/Медведев Михаил Анатолий Квочур

«Сегодня ночью ушёл из жизни советский и российский лётчик, Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник — Квочур Анатолий Николаевич», — написал он.

Анатолий Квочур в 1992 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиатехники. В 1988 году он получил орден Трудового Красного Знамени, в 1990 году — звание заслуженного лётчика-испытателя, в 1998-м — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Квочур работал лётчиком-испытателем на серийных истребителях-бомбардировщиках Су-17 и на модификациях этих самолётов. Участвовал в испытаниях МиГ-29 и МиГ-31, ракет классов «воздух — воздух», «воздух — поверхность», испытаниях палубного истребителя МиГ-29К, в том числе в исследованиях систем авианосца «Адмирал Кузнецов» и в испытаниях новейших опытных образцов самолётов МиГ.

В 1995 году он выполнил сверхдальний перелёт на одноместном истребителе Су-27 в Австралию, через четыре года — перелёты через Северный полюс по замкнутому маршруту. Квочур выполнил ряд сверхдальних перелётов от арктических до тропических широт в группе истребителей. Полёты длились более 10–11 часов с многократными дозаправками в воздухе днём и ночью, в том числе над океаном. Проводил лётные испытания на сверхзвуковых самолётах до возраста 65 лет.