Курган, 15 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Вода перешла через Мало-Чаусовский мост в Кургане, в связи с чем жителям садоводческого товарищества в микрорайоне Малое Чаусово необходимо эвакуироваться. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба городской мэрии.

Донат Сорокин/ТАСС

«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово! Вода перешла через Мало-Чаусовский мост», — проинформировали в администрации города.

В связи с этим мэрия призвали жителей собрать вещи, документы, лекарства и эвакуироваться из опасной зоны.

В администрации уточнили, что автобусы для эвакуируемых ожидают у места перелива в районе Мало-Чаусовского моста, а ближайший пункт временного размещения находится в школе №50 на ул. Урицкого.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля Уральский гидрометцентр предупредил, что уровень воды в реке Тобол в Кургане в ближайшие дни будет повышаться. Синоптики уточнили, что с 15 по 18 апреля прогнозируется превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в городе.

Ранее в этот же день правительство Курганской области сообщило, что свыше 12,7 тыс. человек эвакуировали в регионе из-за ситуации с паводками. Отмечалось, что в ПВР на данный момент находятся 825 человек, в том числе 156 детей.

Региональное правительство 15 апреля проинформировало, что уровень воды в реке Тобол около Кургана за два часа поднялся на 15 см и достиг отметки в 646 см. По его данным, вода продолжала прибывать у Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторной и Барабы.