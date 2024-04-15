Одесса, Украина, 15 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии из Одессы негативно оценили законопроект об усилении мобилизации на Украине, из которого исключили демобилизацию. Мнение военных ВСУ 15 апреля привело украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты издания опросили бойцов ВСУ, включая находящихся на реабилитации в городе, об их отношении к решению киевских властей исключить демобилизацию из законопроекта. Большая часть опрошенных украинских военных высказались на этот счёт негативно.

По словам одного из опрошенных, в случае принятия украинскими властями такого законопроекта, он намерен самовольно оставить военную часть.

Другой боец ВСУ высказался в пользу того, чтобы депутаты украинской Рады тоже пошли на передовую, а ещё один украинский военный назвал демобилизацию необходимой, так как одни и те же военнослужащие не могут постоянно принимать участие в боевых действиях.

«Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они», — заявил другой боец ВСУ

Ещё один военный украинской армии указал на то, что «слуги народа», каковыми являются депутаты Рады, должны обслуживать простых граждан, а не наоборот.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что жители Украины станут приговором для главы киевского режима Владимира Зеленского и депутатов после принятия ими законопроекта о мобилизации. Он подчеркнул, что из проекта документа убрали демобилизацию и ротацию, то есть возможность увидеть родных и близких и отдохнуть.

Украинская рада 11 апреля приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации в стране. В нём ужесточается порядок проведения мобилизации, включая наказания за уклонение. За него проголосовали 283 депутата, против проголосовал 21 человек, и ещё 15 депутатов воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации 12 апреля заявил, что жители некоторых украинских городов, в том числе Харькова, Одессы и Николаева, начали активно делиться с Россией координатами бойцов ВСУ, что говорит об их отношении к конфликту. Дипломат подчеркнул, что новый закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для Киева.