Турция, 15 апреля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В дорожной аварии в городе Малатья в Турции пострадали 15 человек, сообщило 15 апреля издание Aksam.

aksam.com. tr

Автобус на трассе столкнулся с автомобилем и перевернулся. По данным полиции, все пострадавшие — граждане Турции. Столкновение произошло на трассе Малатья — Элязыг.

Издание опубликовало фото, на котором виден лежащий на боку автобус. На месте работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестана 12 апреля произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего в Москву из Дербента. Во время движения в транспортном средстве, в котором находились 22 пассажира, вспыхнул пожар. Пассажиры не пострадали, ожоги получил водитель.