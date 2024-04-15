Тель-Авив, Израиль, 15 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Власти Израиля в течение ближайших дней определятся с конкретным видом ответа на удар Ирана по израильской территории. Об этом 15 апреля сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что израильские власти примут такое решение в понедельник 15 апреля или в ближайшие дни, при этом военные ЦАХАЛ уже дали Тель-Авиву «широкий спектр вариантов» для ответа на удар со стороны Ирана.

По словам Лернера, одним из вариантов ответа Израиля Ирану может не предполагать нанесение ударов по иранской территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля пресс-служба ЦАХАЛ заявила о перехвате неизвестного дрона, приближавшегося к Израилю с востока. По словам израильских военных, беспилотник не представлял угрозы.

В ночь на 14 апреля Иран провёл массированную атаку по территории Израилю с использованием нескольких сотен ракет и ударных дронов в качестве ответа на удар ЦАХАЛ по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. По информации американских властей, иранская атака продолжалась не менее пяти часов.

Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал законным правом Тегерана на самооборону удары по территории Израилю. Ранее иранская сторона предупредила Тель-Авив о значительно более масштабной новой атаке в случае ответа Израиля на удар Ирана.

МИД России после атаки Ирана выразило обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и к сдержанности призвало все стороны конфликта. В ведомстве напомнили, что Тегеран назвал удар реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. В министерстве добавили, что Россия решительно осудила нападение на консульство, однако из-за позиции Запада этого не сделал Совет Безопасности ООН.