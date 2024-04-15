Санкт-Петербург, 15 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина, перебегавшая проезжую часть в неположенном месте, попала под колёса сразу двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 апреля у дома 94 по улице Седова в Невском районе города.

«Автомобиль «Ниссан-Кашкай» под управлением 40-летнего водителя, двигаясь по улице Седова от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, у дома 94 совершил наезд на перебегавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

После сильного столкновения пешехода отбросило на встречную полосу, по которой в этот момент двигался 20-летний молодой человек на «Тойоте-Авенсис». Избежать наезда на женщину водителю не удалось.

Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. По данным полиции, на вид ей лет 40, её личность устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Волгограде на пересечении улиц Ополченской и Андреева внедорожник сбил четырёх подростков, переходивших проезжую часть. За рулём машины находилась 37-летняя женщина. Как выяснил корреспондент ИА Регнум, автомобиль зарегистрирован на её 39-летнего супруга Александра. На машине числится порядка десяти штрафов, большая часть из них за превышение скорости.

В феврале в посёлке городского типа Усть-Абакан Республики Хакасия автомобиль влетел в группу школьников. По предварительной информации, 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. Он был трезв.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места ДТП. В результате подростку потребовалась медицинская помощь.